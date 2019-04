Um cisto vaginal é um pedaço de tecido líquido ou semi sólido que pode se desenvolver ao longo das paredes da vagina, geralmente perto da abertura da vagina. Eles podem variar em tamanho de tão pequeno como uma ervilha para tão grande como uma laranja.

Os cistos vaginais costumam formar-se quando uma glândula ou duto fica entupido, fazendo com que o líquido ou outro material se coletem no interior, se você é uma mulher que tem falta de desejo sexual ou libido, é recomendado fazer o uso de remédio para acabar de vez com esse problema.

Existem quatro tipos diferentes de cistos vaginais.

Os cistos de inclusão geralmente são muito pequenos e estão localizados na parte inferior das costas da parede vaginal.

Os cistos da glândula de Bartholin são cistos cheios de líquido que se formam em uma das glândulas de Bartholin.

Os cistos do duto de Gartner se desenvolvem quando os dutos em um embrião em desenvolvimento não desaparecem como eles deveriam depois da entrega de um bebê.

Os cistos desenvolvem-se a partir de estruturas deixadas para trás quando um bebê se desenvolve.

Um cisto vaginal raramente é cancerígeno e, em muitos casos, nem causa nenhum desconforto. Na maioria das vezes, os cistos são descobertos durante um exame pélvico rotineiro.

Na maioria dos casos de cistos vaginais, o tratamento é desnecessário. O tratamento geralmente é necessário se você tiver desconforto ou dor devido ao tamanho do cisto ou se houver infecção.

Nesse cenário, pode-se ter sintomas como um nódulo macio na parede vaginal, uma protrusão da vagina, desconforto durante a relação sexual e dificuldade em inserção de tampões.

Para tratar cistos vaginais, existem muitos remédios caseiros simples e eficazes. Esses remédios também ajudam a combater qualquer infecção, além de promover a cura.

Aqui estão os 10 principais remédios caseiros para cistos vaginais.

1. Banho de Sitz

Tomar um banho de sitz é benéfico para reduzir os desconfortos de cistos vaginais. Isso pode ajudar a aliviar a irritação e incentivar a cura, promovendo a drenagem do cisto.

Além disso, os banhos de assento ajudam a manter a área limpa e reduzir o risco de uma infecção .

Encha parcialmente uma banheira com água morna. Misture 1 a 2 colheres de sopa de sal de Epsom na água. Mergulhe apenas a sua área genital por cerca de 15 minutos de cada vez ou até que a água perca o calor. Seque suavemente depois. Tome um banho de assento 2 ou 3 vezes por dia durante uma semana.

Você também pode comprar um kit de banho sitz que você pode colocar o seu assento no banheiro para facilitar a imersão.

2. Vinagre De Cidra De Maçã

Outro remédio eficaz e fácil para cistos vaginais é o vinagre de cidra de maçã. A natureza ácida do vinagre de maçã pode ajudar a reduzir o tamanho e o inchaço dos cistos vaginais.

Como o vinagre de cidra de maçã ajuda a manter o nível de pH da vagina, reduz ainda mais o risco de infecção e até mesmo evita o desenvolvimento de mais cistos.

Misture 2 colheres de chá de vinagre de cidra de maçã orgânico, bruto e não filtrado em ½ xícara de água morna.

Mergulhe uma bola de algodão nesta solução e coloque-a diretamente sobre o cisto por 1 minuto. Repita 3 ou 4 vezes ao dia por alguns dias.

Ou, você pode deixar no lugar por 20 a 30 minutos, uma vez por dia até o cisto se tornar suave.

Se você pode suportar, então você pode misturar quantidades iguais de vinagre de maçã e água e use esta solução.

Para ajudar a acalmar a área, você pode então aplicar o óleo de coco no cisto.

Alternativamente, despeje 1 xícara de vinagre de cidra de maçã sem filtrar em uma banheira cheia de água morna.

Mergulhe a parte inferior do corpo na água por 15 minutos. Faça 2 ou 3 vezes ao dia.

Além disso, adicione 1 colher de chá de vinagre de cidra de maçã, sem filtrar, a um copo de água morna e beba duas vezes ao dia para promover a cura de dentro.

3. Compressa quente

Aplicar uma compressa quente para um cisto é outra maneira fácil e eficaz de suavizá-la e incentivar a drenagem, o que, por sua vez, ajuda no processo de cicatrização.

Uma compressa quente também ajuda a matar bactérias para reduzir o risco de infecção e combate a inflamação.

Mergulhe uma toalha em água quente e remova o excesso de água. Mantenha o pano quente na área afetada por alguns minutos. Repita 3 ou 4 vezes ao dia até o líquido começar a drenar o cisto.

Cuidado: tome cuidado para não queimar o tecido delicado na área vaginal.

4. Óleo da árvore do chá

O óleo da árvore do chá pode realmente ajudar com a dor e a inflamação associadas aos cistos vaginais. É particularmente bom para tratar quistes de bartolol.

Não só a dor, o óleo da árvore do chá também ajuda a se livrar das bactérias nocivas na área vaginal e, assim, reduz o risco de uma infecção. Na verdade, ajuda a drenar o cisto dentro de 1 ou 2 dias.

Misture 2 ou 3 gotas de óleo de árvore de chá 100% em 2 colheres de chá de óleo de coco. Usando uma bola de algodão, aplique este óleo no cisto. Deixe-o por 20 minutos e, em seguida, enxaguá-lo com água morna. Use esse remédio uma ou duas vezes por dia ou conforme necessário.

Além disso, adicione 3 a 5 gotas de óleo da árvore do chá para um copo de água. Use esta solução para enxaguar a área afetada algumas vezes ao dia.

5. Cúrcuma

A cúrcuma também funciona muito bem para o tratamento de cistos vaginais. A curcumina composta na cúrcuma funciona como um agente anti-inflamatório que ajuda a combater a dor e a inflamação.

Além disso, o açafrão é um anti séptico natural , o que significa que pode ajudar a prevenir e tratar qualquer infecção.

Misture 1 colher de chá de açafrão e um pouco de óleo de coco para fazer uma pasta. Aplique a pasta sobre o cisto e deixe-o sentar-se por um par de horas. Enxaguar a área com água morna. Repita novamente até o cisto irromper.

Além disso, beba um copo de leite quente com 1 colher de chá de pó de açafrão misturado para promover a dor de cura e controle.

Tenha cuidado ao aplicar pasta de açafrão, pois pode causar manchas amareladas no tecido e na pele.

6. Alho

O alho é outro remédio caseiro efetivo para qualquer tipo de cisto vaginal, principalmente devido às suas potentes propriedades antibióticas. Isso ajuda a matar as bactérias presentes ao redor dos cistos, o que reduz o risco de uma infecção.

Quando ingerido, o alho também ajuda a aumentar o sistema imunológico para ajudar a combater as infecções e promover a cura.

Aplique um pouco de alho triturado no cisto por 2 minutos. Enxagüe bem com água morna. Você pode acompanhar a aplicação de óleo de coco para reduzir o pingo de alho que pode ter causado. Faça isso 1 ou 2 vezes por dia.

Além disso, você pode comer 1 dente de alho triturado 2 ou 3 vezes por dia, seguido de um copo de água, para aumentar sua imunidade.

7. Aspirina

Você também pode usar aspirina para fazer o cisto drenar. Suas propriedades anti sépticas e anti-inflamatórias ajudam a lidar com a dor e a inflamação, além de reduzir o risco de infecção.

Esmague alguns comprimidos de aspirina em pó. Misture um pouco de água para formar uma pasta. Em vez de água, você também pode usar o óleo de mamona (o óleo também ajudará a reduzir a inflamação e auxiliar a cura). Aplique esta pasta no cisto vaginal. Deixe-o em funcionamento durante 5 minutos e depois enxágüe com água morna. Faça isso uma ou duas vezes por dia.

8. Aloe Vera

Para tratar cistos vaginais, o aloe vera é muito eficaz.

Tem propriedades curativas e antiinflamatórias que ajudam no processo de cicatrização e reduzem a inflamação.

Extraia gel de aloe vera fresco de uma folha de planta de aloe e aplique-a diretamente no cisto. Deixe-o sentar-se por 15 a 20 minutos antes de enxaguar com água morna. Repita 3 ou 4 vezes ao dia.

Alternativamente, misture 1 colher de sopa de gel de aloe vera com ¼ colher de chá de pó de açafrão. Mexa até a mistura formar uma pasta. Aplique a mistura no cisto. Deixe-o em 20 a 30 minutos antes de enxaguar com água morna. Faça uma vez por dia.

9. Iogurte

Outro ingrediente bom que pode ser usado para tratar cistos vaginais é o iogurte.

Sendo rico em bactérias lactobacillus, o iogurte grego ajuda a restaurar o nível normal de pH vaginal . Isso inibe a atividade de organismos infecciosos que podem causar uma infecção, o que tornaria a condição pior e atrasaria o processo de cicatrização.

Além disso, reduz o odor vaginal.

Mergulhe uma bola de algodão em iogurte simples e aplique-a na área afetada. Deixe-o por algumas horas, então enxágue a área cuidadosamente. Faça 2 ou 3 vezes ao dia.

Além disso, você pode comer 1 a 2 xícaras de iogurte diariamente.

10. Sepia

Um remédio testado no tempo para cistos vaginais é sepia. O Sepia é feito a partir do pigmento escuro e acastanhado obtido a partir do saco de tinta do choco.

Sepia é um remédio efetivo para combater inflamação e dor associada a cistos vaginais. Também pode ser usado para evitar o desenvolvimento de cistos adicionais.

Está prontamente disponível em clínicas homeopáticas em pellets ou forma líquida. Para a dosagem correta, consulte o seu médico.

Dicas adicionais